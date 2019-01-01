التعاون الإسلامى تدين افتتاح نفق إسرائيلى فى القدس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي افتتاح نفق إسرائيلي يمر تحت حي فلسطيني بالقدس الشرقية.



ووصفت المنظمة ذلك بأنه "خطوة متهورة وغير مسؤولة" تسعى لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشرقية وكررت منظمة التعاون الإسلامي موقفها من أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة.



واحتلت إسرائيل القدس الشرقية، التي تضم مواقع مقدسة يهودية ومسيحية ومسلمة، في 1967 كما أن خطوة ضمها غير معترف بها دوليًا.



والأحد، حضر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون مراسم افتتاح ما قالوا إنه طريق تحت الأرض عمره ألفي عام يؤدي إلى هيكل سليمان، حيث يقع الآن المسجد الأقصى.



واستخدم السفير الأمريكي ديفيد فريدمان مطرقة ليكسر الجدار رمزيا كاشفا عن "طريق الحج".