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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 4 يوليو 2019

الخميس 04/يوليه/2019 - 07:31 ص
حظك اليوم.. جميع
حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 4 يوليو 2019
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، اليوم الخميس 4 يوليو 2019 لجميع الأبراج الفلكية، على النحو التالى:

الحمل
مهنيًا: الطريق خالٍ تمامًا من الحواجز وكأنّ الخصم غائب كليًّا عن الساحة، فتستفيد من هذا الوضع لتحسين مركزك المهني.
عاطفيًا: تعيش جوًا من التناقضات بسبب دخول كوكب فينوس إلى برج السرطان ليثير بعض المشاكل العائلية والعاطفية العابرة.
صحيًا: إذا وجدت نفسك متعبًا عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجبًا عليك.

الثور
مهنيًا: كن حذرًا جداَ ومنتبهًا من بعض الأشخاص الوصوليين في تعاملهم معك في العمل وتجنبهم قدر الإمكان.
عاطفيًا: يدخل كوكب الزهرة (فينوس) إلى برج السرطان تعيش أوقاتًا جيدة ولو متناقضة في بعض الأحيان إلا أن المفاجآت كثيرة.
صحيًا: امتنع قدر الإمكان عن الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت فهي مضرة لك.

الجوزاء
مهنيًا: تتلقى مساعدة تفاجئك، وتقوم بعمليات مربحة وتستفيد حتى من أخطاء الآخرين، وتشعر بأن ساعة المجد قد دقت.
عاطفيًا: مغامرة عاطفية كبيرة يتحدث عنها الكثيرون وتحظى بما كنت ترغب به، وتتقدم بخطى ثابتة لتنفيذ رغباتك.
صحيًا: خطط للمستقبل بخطى ثابتة، ولا سيّما على صعيد المحافظة على صحة سليمة ورشيقة، فهي الأساس للقيام بأي شيء آخر.

السرطان
مهنيًا: تنجح اتصالاتك في تحديد المسار المنشود ولن تقف العراقيل في دربك على الإطلاق شرط التحلّي بالمنطق والتحليل الموضوعي.
عاطفيًا: لا تسمح للأمور بالتأزّم، فقد تندم على كل كلمة أو تصرّف شائب قد يضعك أمام ضغوط وتحديّات جديدة.
صحيًا: إذا كنت تشعر بأن نظرك يخونك عليك مراجعة طبيب العيون فورًا.

الأسد
مهنيًا: يشعل المريخ وعطارد والمشتري الضوء الأخضر لإطلاق مشروع استثنائي مهنيًا كان أم شخصيًا، وتستفيد من الأوضاع والظروف الطارئة.
عاطفيًا: لا تقطع الأمل على الإطلاق، فقد تجد الحب الصادق قريبًا وتبني علاقة مع شخص يتمتع بالمشاعر الصادقة.
صحيًا: إعطاء العمل الوقت اللازم يجب أن يترافق مع إعطاء ممارسة الرياضة الوقت الضروري أيضًا للاهتمام بالصحة.

العذراء
مهنيًا: تطرح اليوم بعض القضايا المهمة في العمل وبانتظارك مفاجآت سارّة، فكن مستعدًا.
عاطفيًا: تؤدي اليوم دورًا كبيرًا في التأثير في الشريك بفضل قدرتك الكبيرة على الإقناع.
صحيًا: تناقش اليوم وضعًا صحيًا دقيقًا ذا صلة بأحد أولادك يشغل بالك ويثير قلقك.

الميزان
مهنيًا: عليك أن تثق بقدراتك أكثر من أي وقت مضى وأنك تستطيع إنجاز الكثير من المشاريع المهمة.
عاطفيًا: يجب أن تقوي علاقتك بالشريك فأنت لا تشعره كفاية بأنه موجود في حياتك وأنه جزء منك.
صحيًا: قم بالتمارين الصباحية المفيدة لكل عضلات جسمك قبل ممارسة أي نشاط.

العقرب
مهنيًا: تتصرّف بمهارة وتفرض نفسك في مجالك المهني، فتحصل على ترقية أو مكافأة مادية أو معنوية.
عاطفيًا: إذا كنت مرتبطًا تعيش فرصة الزواج غير مرّة مع الحبيب وتجددان شهر العسل في الخارج.
صحيًا: لا تكثر من السهرات اليومية حتى ساعات متأخرة من الليل، وحاول التخفيف منها لتعوض عن قلة ساعات النوم.

القوس
مهنيًا: تتخلص من نزاع مع بعض الزملاء وتطور وضعك المهني، وتكون النتائج كما تتوخاها لا بل تكون مرضية جدًا.
عاطفيًا: سعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك.
صحيًا: تقرّر إجراء فحص طبّي عام للتأكد من عدم إصابتك بأي مرض على صحة السلامة.

الجدي
مهنيًا: تربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى مواقف متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك.
عاطفيًا: تعيش أوقاتًا مميزة، وقد يحملك العشق إلى مغامرات استثنائية تمارس فيها جاذبيتك وسحرك.
صحيًا: التفريط في الصحة خطأ كبير بحق نفسك، ولن تشعر بالندم إلا بعد فوات الأوان.

الدلو
مهنيًا: المنافسة كبيرة مع الزملاء، كن واعيًا فقد يلجأون إلى حياكة المؤامرات ضدك.
عاطفيًا: تشعر بأنك تخسر الحبيب بسبب تصرّفاتك غير الناضجة والمتسرّعة والغريبة نوعًا ما.
صحيًا: حاول أن تنام باكرًا، ولا ترهق نفسك أكثر من المطلوب منك لأن بنيتك الجسدية ضعيفة.

الحوت
مهنيًا: قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة عنوانها النجاح الكبير، فكن مستعدًا للمتغيرات المقبلة في حياتك العملية.
عاطفيًا: تستعيد السلام الداخلي وتختفي المعاكسات من حياتك العاطفية وتحالفك الحظوظ مع الشريك.
صحيًا: لا تدع متطلبات العيش تأخذ منك راحتك وتبقيك في قلق دائم، خصص وقتًا للاستمتاع بالحياة.
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