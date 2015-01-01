هولندا تلحق بالولايات المتحدة إلى نهائى كأس العالم للسيدات 2019

بلغ المنتخب الهولندي نهائي كأس العالم للسيدات 2019، بفوزه على نظيره السويدي "1-0"، بعد التمديد، في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها فرنسا.



وأحرزت جاكي خرونن هدف المباراة الوحيد في (د. 99) لتقود بلادها إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في ثاني مشاركة لسيدات هولندا بالبطولة.



وتعود أول مشاركة "للطواحين الهولندية" إلى نسخة 2015 على الأراضي الكندية، عندما بلغ الفريق ثمن النهائي الذي كان آخر المحطات للمنتخب الأوروبي الذي خسر أمام أحد ممثلي الكرة الآسيوية، اليابان، بهدفين لهدف.



ويواجه المنتخب الهولندي نظيره الأمريكي في المباراة النهائية للبطولة، في مدينة ليون الفرنسية، وذلك يوم الأحد المقبل.