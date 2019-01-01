الليلة.. حفل الفنانة "بلقيس" بمركز درب 1718

ضمن فعاليات برنامج "مزيكا في السطح"، والذي ينظمه مركز درب 1718 للفنون بالفسطاط٬ يقام في تمام الساعة الثامنة٬ من مساء اليوم الخميس٬ حفل فني موسيقي تحييه الفنانة الشابة "بلقيس".



بلقيس هي عازفة عود، أورج وألكترونك، وهو مزيج خاص بين الموسيقى الشرقية والإلكترونية، ويعطي الجمهور تجربة فريدة من نوعها.



يشار إلى أن "بلقيس" بدأت عزف العود منذ حوالي 15 عامًا. بدأت مع الموسيقى الشرقية التقليدية والآن أصبحت موسيقاها مزيجًا من الموسيقى الإلكترونية والبديلة والروك والشرقية، وهو مشروع حلقات مباشرة بأدوات مختلفة حيث العود هو البطل الرئيسي للقصة.



ودرست الموسيقى في كلية التربية النوعية - القسم الموسيقي - وعملت في الجامعة نفسها لمدة أربع سنوات لتدريس العود والصفصاف الغربي، ثم حصلت على دبلوم الموسيقى من كلية الموسيقى جامعة حلوان.



وقد استلهمت من قبل العديد من الموسيقيين من خلفيات مختلفة مثل ؛ ظافر يوسف، فيليب جلاس٬ أوركسترا هيدين، لينكين بارك، باخ، محمد عبدالوهاب، والعديد من الموسيقيين الآخرين من الموسيقى الغربية والشرقية.



وشاركت بالعزف مع العديد من الفرق الموسيقية٬ وعروض رقص معاصرة ومسارات صوتية للأفلام القصيرة.