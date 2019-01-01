هل يُصاب الرجال بسرطان الثدى؟

أعلنت وزارة الصحة بداية الحملة الرئاسية للكشف عن مرض سرطان الثدى، وذلك بـ9 محافظات كمرحلة أولى.



ومن المعروف أن سرطان الثدى من الأمراض التى تصيب النساء، ولكن أثبتت الكثير من الأبحاث العلمية، على أن الرجال عرضة للإصابة به أيضًا، بنسبة 1% من إجمالى المصابين بالأنواع الأخرى.



فوفقًا لما ذكرته جمعية السرطان الأمريكية، فالرجال لديهم أنسجة الثدي تمامًا مثل النساء، حيث يعتبر الرجل عرضة للإصابة به ولكن نادر الحدوث.



وأشار الباحثون إلى أن سرطان الثدي أقل شيوعًا عند الرجال البيض بنسبة 100 مرة عن النساء ذاوت البشرة البيضاء، كما أنه أقل شيوعًا عند الرجال السود بنسبة 70 مرة عن النساء أصحاب البشرة السمراء.



فيما أكد الأطباء بموقع "هيلث لاين"، أن سرطان الثدي لا يرتبط عادة بالرجال، ومع ذلك، يمكن أن يحدث سرطان الثدي لدى الذكور في حالات نادرة بأي عمر.



وأوضح الأطباء أن الأعراض الخاصة بسرطان الثدى للرجال، تتمثل فى، ورم بالثدى، سماكة أنسجة الثدي، احمرار الحلمة، تهيج الجلد، حكة، بالإضافة الى ظهور طفح جلدى بمنطقة الصدر.



وأشار الأطباء، إلى أنه لا يقوم معظم الرجال بالتحقق بانتظام من أنسجة الثدي، الأمر الذى قد يشكل خطرًا يصل الى حد الإصابة بسرطان الثدى.