"الصورة وسيلة للتفكير" بصالون قرطبة الليلة

يستضيف مركز دال للأبحاث والإنتاج الإعلامي٬ فعالية جديدة من فعاليات صالون قرطبة لشهر يوليو٬ والتي تقام في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ تحت عنوان "الصورة وسيلة للتفكير" والتي يحاضر فيها د. وليد الخشاب٬ أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك، كندا، وعضو بجمعية نقاد السينما المصريين.



هذا ويتناول اللقاء الحديث حول:

ما تأثير الصورة على طريقتنا في التفكير؟

هل يقتصر دورها على نقلنا من فكر تحليلي يعتمد على مفاهيم إلى فكر أيقوني يعتمد على تشابهات بصرية؟

هل التفكير النقدي ممكن إزاء طغيان الصورة؟

هل صحيح أن انتشار الصورة يسهم في خلق فكرة المدنية لأن الصورة تمثل ابتعادا عن سلطة الكلمة التي أسسها التراث العربي، لاسيما من خلال قدسية القرآن؟