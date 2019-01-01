حارس منتخب المغرب: علينا أن نكون مستعدين أمام بنين

قال ياسين بونو حارس منتخب المغرب، إن فريقه مطالب بأن يكونوا في قمة استعداده للأدوار المقبلة في كأس أمم أفريقيا بمصر.



وأكد بونو في تصريحات صحفية "الأجواء جيدة، والاستعداد يمتاز بالتركيز الكبير والشعور بالمسؤولية، معنوياتنا مرتفعة ونعرف ما ينتظرنا، لأن المرحلة المقبلة تتطلب تأهبا ذهنيا كبيرا".



وتابع "اللاعبون لديهم من التجارب التي تساعدهم ليكونوا في كامل استعدادهم أمام بنين".



وأردف "المنتخب المغربي مستعد للموقعة المقبلة أمام بنين، نعرف أن المباراة ستكون فاصلة، لأننا دخلنا الأدوار الصعبة، ليست هناك فرصة للتعويض عند الخسارة".



وختم حديثه "علينا أن نكون مستعدين، لأن منتخب بنين يمكن أن يفاجئنا في أي لحظة من المباراة".