اليوم.. كيفية التعامل مع ذوى القدارت الخاصة بمركز طلعت حرب

يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز - بحي الخليفة- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفل غنائي لنتاج ورشة الكورال والصولفيج، حيث يقوم المتدربين بتقديم مجموعة من المونولوجات والإسكتشات لكبار الفنانين والمطربين٬ من بينها عاوز أروح٬ احنا التلاتة٬ الحب بهدلة٬ عيني علينا يا أهل الفن٬ خيرات رمضان٬ وغيرها. وذلك تحت إشراف هبة رمضان حسن.



في سياق متصل، تقام بمركز طلعت حرب الثقافى٬ فى الرابعة من بعد عصر اليوم٬ ندوة بعنوان" كيفية التعامل مع ذوى القدارت الخاصة فى فترة المراهقة" تشرح خلالها الدكتورة دعاء عبد اللطيف استشارى التربية الخاصة، كيفية التعامل مع ذوى القدارت فى مرحلة المراهقة٬ وإرشاد الأمهات إلى طرق المعاملة السليمة وكيفية علاج أهم المشكلات التى قد تواجههم.

