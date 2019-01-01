النيل تصدر "أثر تطبيق العلوم العصبية على التعليم الناجح"

صدرت حديثا عن مجموعة النيل العربية٬ طبعة عربية لكتاب "أثر تطبيق العلوم العصبية علي التعليم الناجح" من تأليف د. جيمس ستيلر.



اعتمد مؤلف الكتاب على معرفته العميقة بعلم الأعصاب، وسنوات خبرته كمسؤول أكاديمي في جامعات كبرى لإثبات جدوى إضافة التعليم التجريبي لبرامج التعليم التقليدية والبرامج الجامعية القائمة على المقررات الدراسية؛ حيث يثبت الكتاب أن التعليم التجريبي يؤدي إلى تمكين الطلاب من اكتساب معارف ومهارات وخبرات على نحو أكثر فعالية وكفاءة من الدراسة التقليدية التي تقتصر على قاعات الدراسة وحدها.



وأشار المؤلف بشكل خلّاق إلى مجموعة ثرية من برامج التعليم التجريبي، بالغة الأهمية لزيادة الفهم العالمي والممارسة لهذا النموذج التربوي الاستثنائي الذي تبحث عنه الجامعات على مستوى العالم من أجل تحسين الخدمات المقدمة للطلاب وإعدادهم لتنمية قدراتهم الشخصية ووظائفهم فيما بعد. ولذلك، يُعدّ هذا الكتاب هو الضالة المنشودة في هذا المسعى الحيوي.