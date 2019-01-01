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رياضة

إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب بمجموعات أمم أفريقيا

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 11:59 م
إسماعيل بن ناصر
إسماعيل بن ناصر
وكالات
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختيار الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب خط الوسط بمنتخب الخضر، أفضل لاعب في دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية 2019.

وتألق بن ناصر رفقة المنتخب الجزائري، الذي حقق 3 انتصارات متتالية على منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا، مقدمًا أداءً قويًا بجانب الفوز.

ويلعب بن ناصر في نادي إمبولي الإيطالي، وفاز بجائزة رجل المباراة مرتين متتاليتين أمام كينيا والسنغال.

وتأهل المنتخب الجزائري متصدرًا للمجموعة الثالثة، واستحق العلامة الكاملة بـ9 نقاط دون أن تهتز شباكه، ويلاقي غينيا الأحد المقبل، ضمن ثمن نهائي البطولة.

وتنظم مصر أمم أفريقيا بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ الكان، وتستمر البطولة حتى 19 يوليو تموز الجاري.
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