هولندا تتأهل لمواجهة أمريكا في نهائي مونديال فرنسا للسيدات

تأهل المنتخب الهولندي لسيدات كرة القدم لنهائي كأس العالم للسيدات المقام بفرنسا، عقب الفوز على السويد بهدف نظيف في مباراة نصف النهائي التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب جروباما ستايديوم.



انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ولجأ المنتخبان بعد ذلك للعب شوطيين إضافيين، حيث نجحت اللاعبة الهولندية جاكى جرونين في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة ٩٩ خلال أحداث الشوط الإضافي الأول لينتهي اللقاء بفوز هولندا ١-صفر وتأهلها لمواجهة أمريكا في المباراة النهائية بالبطولة يوم الأحد المقبل.



يذكر أن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين السويد وإنجلترا ستقام السبت المقبل.



وكانت أمريكا فازت أمس على إنجلترا 2-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.