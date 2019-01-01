مدرب غينيا يكشف صعوبة مواجهة الجزائر

أكد البلجيكي بول بوت مدرب منتخب غينيا، على صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام نظيره الجزائري، في ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019 بمصر والتي تستمر حتى 19 يوليو الجاري.



وقال بوت في تصريحات، اليوم الأربعاء: "منتخب الجزائر من أفضل المنتخبات حاليا، وأظهر ذلك في مبارياته الماضية، ما يجعل مباراتنا أمامه صعبة للغاية".



وأضاف: "يملكون طريقة لعب متكاملة من جميع الجوانب، كما أن دفاعهم صلب لم يتلق أي هدف حتى الآن، إضافة لامتلاكهم السرعة والموهبة، والقوة في الصراعات الفردية".



وتابع: "المنتخب الجزائري فاز على السنغال، الذي يعد هو الآخر من أقوى المنتخبات حاليا. جمال بلماضي مدرب الفريق الجزائري يقوم بعمل كبير ويمتلك تشكيلة مكتملة".



وتحدث بوت عن نابي كيتا نجم الفريق، حيث أعرب أن أسفه للإصابة التي تعرض لها خلال لقاء المنتخب الغيني أمام نظيره النيجيري، والتي حرمته من المشاركة أمام بوروندي في الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات.



وأشار بوت: "نابي كيتا لاعب مهم بالنسبة لتشكيلتنا، مثل رياض محرز بالنسبة لمنتخب الجزائر، ونتأسف للإصابة التي تلقاها".