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رياضة

بيرو ينفذ مران خلف الأبواب المغلقة قبل ساعات من موقعة تشيلي

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 11:48 م
منتخب بيرو
منتخب بيرو
وكالات
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خاض منتخب بيرو اليوم الأربعاء، مرانا أخيرا خلف الأبواب المغلقة، قبل ساعات قليلة من مباراته في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل أمام تشيلي على ملعب (أرينا دو جريميو).

وأجرى "البلانكيروخا" الحصة التدريبية وسط أجواء من السرية التامة بمدينة بورتو أليجري (جنوب البرازيل) التي ستحتضن المباراة.

وعلى الرغم من أنه ليس أمرا معتادا، يفضل المدرب المنتخب البيرواني، الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، أحيانا مراجعة بعض الجوانب التكتيكية صباح يوم المباراة، لاسيما إذا كان اللقاء يقام مع حلول منتصف الليل، كما هو الحال في مباراة نصف النهائي الثانية في كوبا أمريكا.

ومن المنتظر ألا يخرج تشكيل بيرو عن الأسماء التي شاركت أمام أوروجواي في دور الثمانية والذي حسمه رفاق المهاجم المخضرم باولو جيريرو بركلات الترجيح بنتيجة (5-4).

وعليه سيبدأ جاريكا اللقاء كالتالي:

بيدرو جاييسي ولويس أدفينكولا وكارلوس زامبرانو ولويس أبرام وميجيل تراوكو وأندريه كاريو وريناتو تابيا ويوشيمار يوتون وإديسون فلوريس وكريستيان كويبا وباولو جيريرو.

وتسعى بيرو إلى العودة للظهور في نهائي بطولة المنتخبات الأقدم في العالم بعد غياب 44 عاما، وتحديد منذ 1975 عندما فازت بثاني وآخر ألقابها القارية.

وتعد هذه المرة الثالثة في آخر 4 نسخ من البطولة التي يبلغ فيها منتخب بيرو المربع الذهبي، حيث سقط في نسخة 2011 على يد أوروجواي، بينما بعدها بأربع سنوات خرج على يد "لا روخا"، الذي أكمل المشوار وفاز في النهائي وسط جماهيره على الأرجنتين بركلات الترجيح.
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