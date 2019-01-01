منتخب الكونغو يؤدي مرانه الأول بالإسكندرية غدًا

يؤدي منتخب الكونغو الديمقراطية تحت قيادة مدربهم الوطني فلوران ايبنج، أول تدريباته على ملعب الاتحاد السكندري بسموحة، غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة مدغشقر في دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية.



كانت بعثة منتخب الكونغو قد وصلت إلى فندق الإقامة بالإسكندرية اليوم.



وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة من من مران اليوم وطلب المدير الفني من الجهاز الإداري تجهيز تسجيل لمباريات منتخب مدغشقر خلال الدور الأول من البطولة حيث خاض مدغشقر، ثلاث مباريات فاز في مباراتين على نيجيريا بهدفين دون رد وعلى بوروندي بهدف دون مقابل، تعادل مع غينيا بهدفين لكل فريق واعتلى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.



ويلتقى منتخب الكونغو مع مدغشقر يوم الأحد باستاد الإسكندرية ضمن مباريات دور الـ١٦ للبطولة الأفريقية.