فعاليات ثقافية متنوعة غدًا بمركز إبداع الإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، غدًا الخميس، عددًا من الفاعليات الثقافية، ضمن مبادرة الإسكندرية لتنشيط الكتابة الابداعية (أكوا)، بمقر المركز وسط الإسكندرية.



تتضمن الفعاليات ندوة عن تجليات الإسكندرية الإبداعية في الفن التشكيلي بعنوان "رتسا الفن التشكيلي"، يشارك فيها الفنان عصمت داوستاشى، وندوة أخرى عن الموروث الشعبي السكندري، ونماذج من الحارة السكندرية بعنوان "احكي يا بحر".



كما تتضمن الفعاليات عدة لقاءات لعروض تقديمية بعنوان "مكونات وآليات ما قل ودل"، وتخييل سردي وذاكرة مرئية بعنوان"مازالو!"، و"الشخصية والمكان"، إضافة إلى قراءات قصصية وتعقيب نقدي، يديرها الكاتب أحمد فضل شبلول.



تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "أكوا" هي خطوة مهمة لتفعيل دور الأدباء في توجيه العقول نحو فكر هادف وثقافة واعية، وهي تعنى بجميع الأدباء، وبخاصة الجدد منهم، وتسعى لتحقيق أهدافها من خلال إقامة ورش للكتابة الابداعية، وعقد ندوات ومسابقات أدبية.