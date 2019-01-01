الجزائر يحصل على جائزة اللعب النظيف بأمم أفريقيا 2019

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منتخب الجزائر، لحصوله على جائزة اللعب النظيف، عن مجمل مبارياته خلال الدور الأول ببطولة الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر.



وعلق الاتحاد الأفريقي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "جائزة اللعب النظيف ينفرد بها منتخب محاربي الصحراء عن جدارة واستحقاق".



واختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، كأفضل مدرب منتخب بدور المجموعات، ببطولة الأمم الأفريقية 2019، التي تنظمها مصر.