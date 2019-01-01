اليوم.. انقطاع مياه الشرب بمحطة "أنفسط" ببنى سويف لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، برئاسة اللواء مهندس أحمد محمد الصحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن محطة مياه الشرب بأنفسط التابعة لمركز الواسطى سوف تتوقف عن العمل لمدة "5 ساعات" بداية من الساعة 7 صباحًا حتى 12 ظهرًا، اليوم الخميس؛ وذلك نظرا لقيام الشركة بعمل وصلة بين خطي 8 و10 بوصة بشبكة المياه.



وتقدمت الشركة للأهالي بمجلس قروي أنفسط باعتذارها عن توقف المحطة عن الخدمة "مؤقتًا"، كما إنها توكد على بذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال التركيب في أسرع وقت ممكن، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المياه.

