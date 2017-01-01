رئيس الحكومة المغربية يبحث التعاون مع مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

بحث رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، بالمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد أعمر الذي يزور المغرب حاليًا، سبل دعم التعاون المشترك بين الجانبين.



ونقلت وكالة الأنباء المغربية - عن بيان رئاسة الحكومة المغربية - أن العثماني أكد خلال اللقاء على الدور المهم الذي تضطلع به المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الإسهام في النهضة التربوية والثقافية بالعالم العربي ومواكبة التطورات المعرفية والعلمية وبسطها لفائدة الباحثين والمهتمين.



وجدد رئيس الحكومة المغربية التّأكيد على استعداد المغرب لمواصلة دعمه مجهودات المنظمة وخاصّة الرامية إلى تطوير سبل عملها ووضع برامج لترجمة البحوث العلمية الحديثة ومواصلة رقمنة الرصيد المعرفي المّهم من إصداراتها والتفكير في آليات لرصد مستجدات واستشراف تحولات السّاحة الثقافية والمعرفية بقصد التأقلم معها.



واستعرض الجانبان مستوى التعاون بين المغرب ومنظمة الألكسو، وكذا تقديم مجموعة من مبادرات ومخططات المنظمة في مجالات التربية والتعليم ومواكبة التطورات العلمية في إطار خطتها الإستراتيجية (2017 - 2022).