أتلتيكو مدريد ينهي علاقته بجريزمان

أعلن أتلتيكو مدريد، تعاقده رسميًا مع البرتغالي جواو فيليكس، نجم بنفيكا البرتغالي، بعد مفاوضات استمرت طويلًا، خلال الفترة الماضية.



وجاء تعاقد الروخيبلانكوس مع فيليكس، لتعويض الرحيل المنتظر للفرنسي أنطوان جريزمان، الذي أبلغ إدارة النادي برحيله هذا الصيف.



وقرر أتلتيكو منح جواو فيليكس الرقم "7"، وهو الرقم الذي يرتديه جريزمان، مما يؤكد أن قرار رحيله لا رجعة فيه.



نفس الأمر فعله الأتليتي مع ماركوس يورينتي الوافد من ريال مدريد، حيث منحه رقم "14"، وهو الرقم الذي كان يرتديه رودريجو هرنانديز قبل رحيله إلا مانشستر سيتي، لكنه كان قد أبلغ النادي بقرار رحيله رسميًا.



ويعتبر جريزمان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة، حيث اتفق اللاعب والنادي على تفاصيل الصفقة، ويبقى دفع البرسا للشرط الجزائي والتي تبلغ قيمته 120 مليون يورو.

