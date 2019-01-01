مرسيدس يستهدف تحسين أنظمة التبريد بالسيارة عقب تأثرها بالحرارة في سباق النمسا

أعلن فريق مرسيدس متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أنه يبذل قصارى جهده لتحسين أنظمة التبريد في سيارته وذلك استعدادا للسباقات المقبلة عقب معاناة الفريق من ارتفاع درجات حرارة السيارة خلال سباق جائزة النمسا الكبرى مطلع الأسبوع الحالي.



وشرح اندرو شوفلين مدير المهندسين على الحلبة في فريق مرسيدس، في إفادة عقب نهاية السباق نُشرت اليوم الأربعاء أن سيارة 2019 مصممة بإحكام شديد للدرجة التي تجعل مبردات السيارة صغيرة للغاية بما لا يمكنها من توفير التبريد اللازم في ظل ظروف جوية قاسية.



وقال "لدينا الكثير من المشروعات التي تبحث في هذه البنود وخاصة التبريد وكيف يمكننا تحسين الوضع. وهذا العمل بدأ بشكل جيد قبل سباق النمسا مطلع الأسبوع وهناك الكثير من الأشخاص الذين تشغلهم هذه الأمور هنا. سنصل لحل لهذا الأمر وسنحدث تقدما".



وأنهى السباق الذي أقيم في سبيلبرج يوم الأحد الماضي سيطرة مرسيدس التي شملت 10 انتصارات متتالية منها ثمانية انتصارات في ثمانية سباقات هذا الموسم.