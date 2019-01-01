اتجاه داخل القلعة البيضاء لعرض حازم إمام للبيع

عرض نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين على مسؤولي نادي الزمالك تسويق حازم إمام الظهير الأيمن للفريق فى أحد الدوريات العربية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وسيعرض مسؤولو الزمالك على خالد جلال المدير الفني فكرة تسويق حازم إمام فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لاستطلاع رأيه حول رحيل اللاعب من عدمه.



ويسعى الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالرغم من وجود النقاز وحازم إمام.