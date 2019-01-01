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منوعات

خسر كل شيء بسبب الغيرة.. نهاية إمبراطورية "ملك الدوسا"

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 11:25 م
جريدة الدستور
وكالات
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تحتوي قصة رجل أعمال هندي محكوم عليه بالسجن المؤبد على كل العناصر اللازمة لتحويلها إلى فيلم سينمائي: اكتساب الثروات والشهرة والمنافسة والغيرة والجريمة، فقد بدأ من نقطة الصفر ليعود إليها أخيرًا.

يبدأ رجل الأعمال ب. راجاجابول، مؤسس سلسلة مطاعم "سارافانا بهافان" النباتيّة الشهيرة المنتشرة في الهند وخارجها، الأحد، تنفيذ الحكم بالسجن مدى الحياة لارتكابه جريمة قتل بدافع الغيرة.

راجاجابول البالغ من العمر 71 عامًا الذي يرتدي دائمًا ملابس بيضاء، هو الابن المتدين لتاجر بصل من طبقة المنبوذين من قرية في ولاية تاميل نادو الواقعة في جنوب الهند.

في عام 1981، بعدما افتتح "متجر بقالة" في تشيناي التي تُعرف بمادراس، اتخذ خطوة شجاعة بفتح أول مطعم له في وقت كان فيه تناول الطعام في الخارج أمرًا غير مألوف بالنسبة إلى معظم الهنود.

وكان الطبق الخاص واللذيذ الذي اشتهر فيه ذلك المطعم "فطائر دوسا" وهي أطعمة مقليّة مقرمشة محضرة من العدس والأرز تميّزت بطعمها وسعرها المعقول، ولذلك أطلق عليه لقب "ملك الدوسا".

وقال الصحفي في "تشيناي ج"، س. شيخار: "إذا كانت عائلة من الطبقة المتوسطة ترغب في الخروج أو الذهاب إلى مكان ما للاحتفال بمناسبة معينة فإن سارافانا بهافان كان خيارًا جيّدًا".

وانتشر هذا المفهوم خارج الهند، وهناك حاليًا 80 مطعمًا تابعًا له في الولايات المتحدة والخليج وأوروبا وأستراليا، وغالبًا ما يرتاده مغتربون هنود يحنّون إلى موطنهم.

ويعامل رجل الأعمال الهندي موظفيه بسخاء ويوفِّر حتى للموظفين الأقل رتبة منافع عدة منها التأمين الصحي، وفي المقابل هم يسمونه "أناشي" أي "الأخ الأكبر".
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