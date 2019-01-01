لاعب النجوم معروض على الزمالك

قام نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين بعرض كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق النجوم والمنتخب الأولمبى، على مسؤولي نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.



يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويفاضل النادي بين على فوزى الظهير الأيمن لإنبى وأحمد صبحي ظهير سموحة.



وسيتم عرض الأمر على خالد جلال المدير الفنى للفريق لمعرفة رأيه بشأن إتمام الصفقة من عدمه.