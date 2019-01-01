سلطنة عُمان تبحث مع وزيرة الدفاع البريطانية التعاون العسكري

بحث الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطة عُمان بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن، مع وزيرة الدفاع البريطانية بيني مورذنت، علاقات التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن اللقاء تطرق إلى بحث العديد من القضايا الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

