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مصر

"الأوقاف" تنظم دورة في قضايا تجديد الخطاب الديني

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 10:42 م
جريدة الدستور
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يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، يوم 14 يوليو الحالي، دورة في قضايا تجديد الخطاب الديني والقواعد المهنية في تحرير الخبر الديني، والتى تنظمها الأوقاف في إطار سعيها ورسالتها في نشر الفكر الديني الصحيح.
وأوضح بيان وزارة الأوقاف، أن مدة الدورة ستكون خمسة أيام تنفذ منها ثلاثة بمقر أكاديمية الأوقاف تتناول قضايا تجديد الخطاب الديني ويحاضر فيها علماء من الأزهر والأوقاف ويومان بنقابة الصحفيين تتناول القواعد المهنية في تحرير الخطاب الديني، ويحاضر فيها خبراء متخصصون واعلاميون كبار في هذا المجال ترشحهم نقابة الصحفيين، وسيحصل الناجحون في الدورة على شهادة مشتركة من الأوقاف والنقابة.
ويشترط للتسجيل في الدورة أن يكون المتقدم مسجلا بنقابة الصحفيين أو مرشحا بخطاب منها، أو من الجهة التي يعمل بها حال كونه من المحررين أو الصحفيين المعتمدين أو محرري البرامج الدينية المعتمدين مسبقا لدى وزارة الأوقاف بناء على ترشيح الجهة التي يعملون بها.
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