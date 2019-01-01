مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي للجنة الحكومية للمحيطات باليونسكو

أسفرت انتخابات عضوية المجلس التنفيذي للجنة الحكومية للمحيطات "باليونسكو" التي أجريت اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات الدورة الثلاثين للجمعية العامة للدول الأطراف باللجنة الدولية للمحيطات والتي تُعقد حاليًا بمقر المنظمة بباريس عن إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس عن الفترة من 2019-2021.

وقد عبر السفير إيهاب بدوي سفير جمهورية مصر العربية في باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب الانتخاب -عن شكر مصر وتقديرها لكافة الدول الصديقة التي دعمتها خلال تلك الانتخابات، مؤكدًا على الأهمية التي تعلقها مصر على تعزيز التواجد العربي والإفريقي في المحافل العلمية الدولية، ولاسيما في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي فضلًا عن رئاستها للمجموعة العربية باليونسكو.

وشدد السفير إيهاب بدوي على حرص مصر على العمل على إعادة النظر في آلية توزيع المقاعد داخل بعض مجالس ولجان اليونسكو على نحو يساهم في زيادة عدد المقاعد المخصصة للدول العربية والإفريقية بها.

وكانت الانتخابات قد أسفرت أيضًا عن فوز الأرجنتين برئاسة اللجنة الدولية، فضلًا عن انتخاب ألمانيا وروسيا الاتحادية والبرازيل والهند والمغرب كنواب لرئيس اللجنة بالتزكية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية الحكومية للمحيطات قد تم إنشائها باليونسكو في عام 1960 بغرض تشجيع التعاون الدولي وتنسيق البرامج في مجال البحوث والخدمات البحرية وأنظمة المراقبة وتخفيف المخاطر وتنمية القدرات من أجل تحسين آليات استخدام موارد المحيطات والمناطق الساحلية وإدارتها بفعالية.

كما تسعى إلى تحسين الحوكمة والإدارة والقدرات المؤسسية وعمليات صنع القرار في الدول الأعضاء فيما يتعلق بالموارد البحرية وتقلب المناخ وتعزيز التنمية المستدامة للبيئة البحرية، ولاسيما في البلدان النامية وتقوم اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات أيضًا بتنسيق وتعزيز إنشاء نظم إقليمية حكومية دولية لتنسيق الإنذار والتخفيف من آثار تسونامي في المحيط الهادئ والمحيط الهندي، وفي شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والبحر الكاريبي.

