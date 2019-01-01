سونا: تقدم في المفاوضات بين المجلس العسكري والمعارضة بالسودان

كشفت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، عن أن المفاوضات المباشرة بين المجلس الانتقالي العسكري وقوى الحرية والتغيير المعارضة تسير بشكل إيجابي وذلك بوساطة الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.



وأوضحت وكالة أنباء السودان "سونا"، أن المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير انطلقت مساء اليوم بفندق كورنثيا بالخرطوم، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي.



وضم وفد المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي باسم المجلس العسكري والفريق ياسر العطا عضو المجلس، بينما ضم وفد إعلان الحرية والتغيير كلا من عمر الدقير، وصديق يوسف، وإبراهيم الأمين.



وكشفت الوكالة عن أن المفاوضات تجري في أجواء تفاؤل كبير بأن يحدث اختراق حقيقي يؤدي إلى توقيع اتفاق تحل بموجبه الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.