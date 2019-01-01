منتخب كينيا يغادر القاهرة عقب خروجه من بطولة كأس الأمم الإفريقية

غادر القاهرة يوم الأربعاء، منتخب كينيا، عائدًا إلى بلاده عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.



وكان في وداع المنتخب الطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة.



وودع المنتخب الكيني الذي لعب لصالح المجموعة الثالثة البطولة بعدما احتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، حصدها بالفوز على تنزانيا (3-2 )بالجولة الثانية، بينما خسر أمام السنغال( 30 ) بالجولة الثالثة وأمام الجزائر (2 - 0) بالجولة الأولى.