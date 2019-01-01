مزايا سيارة BMW X6 2020 الجديدة

كشفت شركة "بي إم دبليو" عن سيارة X6 الجديدة، التي ستكون واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي جاذبية وأناقة في العالم.



ومنحت الشركة سياراتها الجديدة شكلا أكثر انسيابية وأكثر أناقة، كما جاءت تتميز بالشبك الأمامي الذي يعكس روح "بي إم دبليو"، إضافة إلى المصابيح الجذابة التي تعمل بتقنيات LED.



وجاءت BMW X6 الجديدة بعجلات رياضية كبيرة، وواجهة خلفية تحوي مصابيح متطورة، وزوجين من العوادم التي تحسن من تدفق الغازات بشكل يزيد من عزمها أثناء الحركة.



كما أنه من المتوقع أن تطرح السيارة بعدة أنواع من المحركات، محركات بـ 6 أسطوانات وعزم 250 و400 حصان، ومحركات توربينية بـ 8 أسطوانات، وعزم 575 و600 حصان، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.



وستُزود X6 الجديدة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام يتحكم بمعدل ارتفاعها عن سطح الأرض وزيادة هذا الارتفاع عند الحركة على الطرق الوعرة، إضافة إلى أحدث أنظمة المالتيميديا، وأنظمة لتحديد المواقع، ونظام لتنقية هواء المقصورة.