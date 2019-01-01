جوف تثبت أن الفوز على فينوس وليامز لم يكن انتصارًا عابرًا

أظهرت الأمريكية الواعدة كوري جوف "كوكو" أن فوزها المذهل على مواطنتها فينوس وليامز في الدور الأول لم يكن انتصارا عابرا بعد تفوق اللاعبة البالغة من العمر 15 عامًا على السلوفاكية مجدالينا ريباريكوفا 6-3 و6-3 لتبلغ الدور الثالث في ويمبلدون للتنس اليوم الأربعاء.



وقدمت جوف، أصغر لاعبة تشارك في القرعة الرئيسية لفردي السيدات في ويمبلدون عبر التصفيات والأصغر سنا التي تفوز في أحد الأدوار منذ 1991، عرضًا قويًا أمام منافستها البالغة من العمر 30 عامًا التي سبق لها بلوغ الدور قبل النهائي لتواصل رحلتها الخيالية في البطولة.



وسيطرت جوف على المباراة بعدما كسرت إرسال اللاعبة السلوفاكية المصنفة 139 في الشوط السادس.



وكانت ريباريكوفا، التي بلغت الدور قبل النهائي في 2017، تأمل في أن يتراجع مستوى جوف، لكن اللاعبة الواعدة حافظت على هدوئها لتنهي المباراة لصالحها.