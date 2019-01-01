مصرع شخصين في تصادم قطار وسيارة بالنمسا

لقي شخصان مصرعيهما، اليوم الأربعاء، بالنمسا جراء تصادم قطار بضائع مع سيارة جنوب ولاية جراتس.



ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن الشرطة النمساوية، أن القتيلين هما سائق السيارة ومرافقته، وتابعت أنها لم تنته بعد من التحقيق في الحادث.



ووقع الحادث عند مزلقان يعمل بإشارات ضوئية في مدينة فيلدون.