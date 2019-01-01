ضبط سلع مجهولة المصدر في حملات رقابية بالإسكندرية

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالإسكندرية حملات رقابية علي الأسواق لحماية المستهلك من الغش التجاري.



وأسفرت الحملات الرقابية وفقا لبيان المديرية الصادر اليوم عن ضبط سلع ومفروشات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، كما تم كميات من زيت الفرامل غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام.