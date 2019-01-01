الفيحاء السعودي يضم حمد الجهيم لمدة موسمين

أعلننادي الفيحاء السعودي عن التعاقد مع حمد بن سعود الجهيم قادمًا من نادي الفتح خلال الصيف الجاري.



الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم لمدة موسمين.



وتمت مراسم توقيع العقد في مقر النادي بالمجمعة مساء اليوم الأربعاء بحضور الرئيس التنفيذي للنادي عثمان الشنيفي، وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماهر أباحسين.



من جانبه أكد اللاعب حمد الجهيم عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي الفيحاء.