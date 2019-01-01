منتخب كينيا يغادر القاهرة عقب الخروج من الأمم الإفريقية (صور)

غادر مطار القاهرة الدولي قبل قليل، فريق منتخب كينيا على متن الرحلة (رقم 948 نيروبي) عقب خروجه من الدور الأول لبطولة الأمم الإفريقية.



وأنهى فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الحوي ومصر للطيران إجراءات السفر عبر صالة 4 المخصصة لسفر المنتخابات المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية.



وكان فى وداع الفريق بصالة السفر الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.