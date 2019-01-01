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الثقافة

"مكتسبات ثورة يونيو" بقصر ثقافة أبو رماد

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 10:32 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية بفرع البحر الأحمر، حيث عقد قصر ثقافة الغردقة بمكتبة مصر العامة محاضرة بعنوان "المواطنه وأثرها على تماسك المجتمع" وتحدث فيها الدكتور أيوب حسين - كلية التربية بالغردقة عن التعريف العام لمفهوم المواطنه وهي التي تتمثل في العلاقة بين الفرد والدولة والحقوق والواجبات وهي انتماء المواطن للدولة واعطائه حقوقه وكافة الامتيازات التي توفرها له الدولة مقابل احترام الأفراد للقوانين والالتزام بها وتنفيذ ما عليهم من واجبات، وأن المواطنه لها تأثير كبير على تماسك المجتمع وتماسك وحدته واستقراره والسير نحو التقدم والارتقاء وتحقيق النجاح.

وبدأ قصر ثقافة رأس غارب كورس تعلم لغة الإشارة بقيادة هيام محمد جاه الله -مدرب معتمد لغة إشارة بالأكاديمية المهنية للمعلمين، حيث تكمن أهمية تعلم لغة الإشارة في أن أكثر من سبعة ملايين مواطن مصري من الصم والبكم يعيشون بيننا ونقابلهم في المستشفيات والمصالح الحكومية وأحيانا نود تقديم يد المساعدة لهم أو إخبارهم بمعلومة أو نصيحة ولا نستطيع لعدم معرفتنا لغتهم (وسيستمر التدريب يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع في السابعة مساء)، كما نفذ القصر ورشة تدريبية لتعليم الأطفال طرق الرسم الأكاديمي وتعليم الرسم عن طريق المنظور الهندسي "رسم ثلاثي الأبعاد"، وقامت بالتدريب على مدار يومين المدربة نورهان عبدالله عبدالغفار- فنون جميلة، عن طريق إحضار مجموعة من التفاح ووضعها أمام المتدرب ويبدأ كل متدرب رسم التفاحة حسب رؤيته لها من المنظور الذي في جهته أو عن طريق رؤية وضعية التفاحه أمامه، وبذلك يتم تنمية الحس الفني لدى الأولاد وكذلك يستطيع كل منهم معرفة درجات الألوان حسب درجة وزاوية الضوء الساقط عليها والناتج عنها ظلال معينة.

ويواصل قصر ثقافة أبورماد احتفالات ثورة يونيو بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة بحلايب، حيث أقيمت بمركز شباب أبورماد محاضرة بعنوان "مكتسبات ثورة يونيو" حاضرها عابدين سعيد - رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو رماد، أوضح أن ثورة يونيو أنقذت مصر من براثن جماعة الإخوان بعد أن أغرقوا البلاد في الأزمات خلال العام الذي حكموا فيه البلاد، وأنها معبرة عن إرادة الشعب ولها مكتسبات كثيره أهمها إفشال مخطط الإخوان في تقسيم الدولة والخلاص منهم.

كما عقد قصر ثقافة الشلاتين محاضرة بعنوان "التسامح وإعلاء قيمة الوطن" بعزبة العالى للشيخ وليد العنانى، وتحدث عن تكاتف قوى الشعب مع بعضها من أجل إعلاء قيمة الوطن ولا بد من التسامح وعدم الفرقة بين المواطنين.

ونفذ قصر ثقافة الحمراوين ورشة فنية للرسم الحر بمناسبة ثورة 23 يوليو، بينما أقام بيت ثقافة أم الحويطات ورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال.
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