صحيفة إيطالية ترشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية

رشحت صحيفة إيطالية المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، للفوز بجائزة الكرة الذهبية في العام الحالي.



وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن النجم المصري مرشح بقوة للفوز بالكرة الذهبية في العام الحالي، بعد المستويات المميزة التي قدمها على مدار الموسم الماضي.



وأوضحت الصحيفة أن خروج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، من بطولة كوبا أمريكا 2019 دون الفوز بها، أبعد عنه كثيرا فرصة الفوز بالكرة الذهبية في العام الحالي، وهو ما يمنح الفرصة للنجم المصري.



وأبرزت الصحيفة المسيرة المميزة للنجم المصري في الموسم الماضي، والتي قاد من خلالها ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا، ووصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، محتلا صدارة هدافي المسابقة للموسم الثاني على التوالي بـ22 هدفا.



واعتبرت "توتو سبورت" أن قدرة محمد صلاح على مساعدة منتخب مصر على الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 ستزيد بشكل كبير فرصه في الحصول على اللقب الفردي الأغلى.