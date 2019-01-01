"أودي" تستعد لطرح أحدث إصداراتها الرياضية

تستعد شركة أودي لطرح سيارتها الرياضية الفارهة S8، يعتمد الموديل الجديد على سواعد محرك سعة 4.0 لتر يزأر بقوة 420 كيلووات571 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 800 نيوتن متر.



وزوُدت السيارة بمحرك هجين مع مولد بدء 48 فولت، ليدفع السيارة البالغ طولها 5.17 متر من الثبات إلى 100 كم/س في أقل من 5.0 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.



ولم تكشف أودي عن أية بيانات تتعلق بقيم استهلاك أو موعد طرح أو أسعار الموديل الرياضي S8 الجديد.