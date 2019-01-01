اشتية يطالب أوروبا بقيادة الجهد السياسي لما بعد خطة ترامب

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بقيادة الجهد السياسي لما بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المسماة "صفقة القرن".



جاء ذلك خلال تصريح صحفي على هامش إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر سيباد للتعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية، الذي تستضيفه فلسطين للمرة الأولى في أريحا.



وقال اشتية إنّ "دول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة لفلسطين يجب أن تقود جهدًا دوليًا للبدء بالتفكير بمرحلة ما بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قد لا يُعرض شقها السياسي أبدًا".



وأضاف خلال لقائه وفدًا أوروبيًا، في رام الله، أنّه "يجب ألا نبقى رهائن انتظار الخطة الأمريكية، بل يجب تحريك الملف السياسي، واتخاذ قرار دولي بالاعتراف بدولة فلسطين منعًا لإسرائيل من الإقدام على ضم أجزاء من الضفة الغربية".



وتابع رئيس الوزراء: "إن ترحيبنا الدائم بالدعم والتعاون من شركائنا الأوروبيين منطلق من التزامهم بالمنظور السياسي الدولي الداعي لإقامة دولة فلسطين وتعزيز مؤسساتها، وهذا ما لم يلتزم به القائمون على ورشة البحرين".