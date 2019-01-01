منتخب ناميبيا يغادر مصر بعد الخروج من "كان 2019"

غادر مطار القاهرة الدولي مساء الأربعاء، منتخب ناميبيا بعد مشاركة غير موفقة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا بمصر.



وبذلك يكون منتخب ناميبيا ثاني المنتخبات التي غادرت القاهرة بعد زيمبابوي التي رحلت عن مصر الثلاثاء، وكان أولى المنتخبات المغادرة من البطولة.



وغادر المنتخب الناميبي من مبني الركاب رقم 2 علي الخطوط الإماراتية، وتم إنهاء إجراءات سفرهم في وقت وجيز.



يذكر أن ناميبيا خاضت مبارياتها ضمن منتخبات المجموعة الرابعة بجانب المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، وخسرت في الثلاث مباريات.