سيسيه يجتمع بلاعبي السنغال في مران اليوم استعدادا لأوغندا بدور الـ١٦ للكان

واصل منتخب السنغال لكرة القدم تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة أوغندا يوم الجمعة المقبل في دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا.



وبدأ اليو سيسيه، المدير الفني للسنغال المران بعقد جلسة مع اللاعبين لوضع خطة الاستعداد لمواجهة أوغندا، وإعطاء تعليمات للاعبين بشأن الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في المباراة المقبلة.



وظهر الحماس والجدية على أداء لاعبي السنغال في مران اليوم، حيث يتسابق اللاعبين على حجز مكان في تشكيلة أسود التيرانجا الأساسية.



وطالب سيسيه لاعبيه بضرورة نقل الكرة سريعا من أجل الوصول إلى مرمى الخصم بشكل سريع واستغلال السرعات الموجودة في صفوف أسود التيرانجا في ترجمتها إلى أهداف.