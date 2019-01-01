رسميًا.. ريال مدريد يُعلن انتقال مهاجمه إلى بنفيكا

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، بيانًا رسميًا، قبل قليل، أعلن من خلاله رحيل أحد لاعبيه لنادي بنفيكا البرتغالي، في سوق الانتقالات الصيفي.



وبحسب بيان النادي، فإن "راؤول دي توماس" مهاجم النادي قد انتقل إلى بنفيكا بعقدٍ دائم.



"دي توماس" صاحب الـ"24" عامًا؛ قضى الموسم الماضي مُعارًا مع رايو فاليكانو، وأحرز 14 هدفًا، في 34 مباراة بالليجا.



ولم يكشف بيان النادي الملكي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أوضحت أنّ "دي توماس" كلف خزائن النادي 20 مليون يورو؛ بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ "دي توماس" سيوقع على عقدًا لخمس سنوات حتى صيف عام 2023، مع وضع شرط جزائي بعقده قدره 100 مليون يورو.

