الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

أوتو

طريقة تقليل استهلاك الوقود عند تشغيل مكيف السيارة

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 10:28 م
جريدة الدستور
طباعة
أكد نادي السيارات "ADAC" الألماني، أن مكيف هواء السيارة يستهلك كمية كبيرة من الوقود خلال فصل الصيف، لذا يجب استخدامه بشكل سليم لتقليل استخدام الوقود عن تشغيله.

وأوضح الخبراء الألمان، أنه في ظل درجات الحرارة الخارجية المرتفعة جدا يستهلك مكيف الهواء الوقود في بداية مرحلة التبريد بمعدل يتراوح بين 2.5 و4 لتر100 كم. وبعد تبريد السيارة يتراوح معدل الاستهلاك بين 1 و2 لتر100 كم داخل المدينة وبين 0.2 و0.7 لتر100 كم خارج المدينة.

وللحد من استهلاك الوقود ينصح الخبراء الألمان، بتهوية السيارة جيدا قبل الانطلاق بها، وذلك بفتح الأبواب والنوافذ لعدة دقائق، وعند الانطلاق بالسيارة ينبغي تشغيل مروحة تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم تشغيل المكيف.

ومن الأفضل عدم تشغيل مكيف الهواء في المسافات القصيرة الأقل من 5 كم وفتح النوافذ أثناء السير.

ومن ناحية أخرى، أشار الخبراء الألمان إلى أن ضبط مكيف الهواء على درجة حرارة منخفضة للغاية لا يتسبب في زيادة استهلاك الوقود فحسب، بل يشكل أيضا خطرا على الصحة؛ حيث إنه يتسبب في مشاكل بالدورة الدموية والإصابة بنزلة برد أو شد عضلي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

"فيسبوك" تصدر بيانًا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية

منذ حوالي 10 ساعة

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج فى "الفيديو الإباحى"

منذ ساعة و 23 دقيقة

الكاف يختار الشناوي أفضل حارس لدور المجموعات

منذ حوالي 17 ساعة

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

"كاف" يكشف عن أفضل مدرب في دور مجموعات أمم إفريقيا

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

ستوديو

بعد واقعة التحرش.. حذف عمرو وردة من إعلان "إحنا أصحاب البطولة"

موقف إنساني لأحمد السعدني مع بائعة مناديل.. صورة

الكاف يختار محمد الشناوي أفضل حارس في مجموعات أمم إفريقيا (شاهد)

مروان محسن يتدرب منفردا بسبب الإجهاد

ads

رياضة

ديوكوفيتش يتأهل إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون

إنتر ميلان الإيطالي يلتقي وكيل لوكاكو

سيفاتسوفا تودع ويمبلدون للتنس من الدور الثانى

تشلافيرت يشن هجوما لاذعا على كونميبول بعد خروج الأرجنتين من كوبا أمريكا

الرئيس نيوز

"اللعبة فشلت وانتهت".. الرئيس الفلسطيني يعلق على صفقة القرن الأمريكية

تفحم 3 وإصابة 10 في حريق سيارة مروع على طريق الإسكندرية الصحراوي

نقيب الفلاحين: إعادة توزيع الدعم يغلق 50% من أبواب الفساد

إسرائيل: مواجهات عنيفة بين متظاهرين من أصول إثيوبية وقوات الشرطة

منوعات

إرشادات للحد من استهلاك الثلاجة للكهرباء فى الصيف

العمل 4 أيام في الأسبوع يعزز الإنتاجية

درجات الحرارة العالية تحد من العمر الافتراضي للبطارية

الكونجرس يطالب فيس بوك بوقف تطوير عملته المشفرة

كشكول

جامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية الأولى لإعداد القادة وتكرم الطلاب المتميزين

ننشر نتيجة الفرقة الثالثة لطلاب طب الأزهر

اعتماد نتيجة الفرقة الثالثة شريعة بكلية البنات الأزهرية بـ"أسيوط"

بالأسماء.. العشر الأوائل لمسابقة تحدى القراءة العربى الموسم الرابع

إسلام سياسي

تعرف على استراتيجية داعش الجديدة فى العراق

تفاصيل ضبط متفجرات داخل جامع بحي الانطلاقة في تونس

لأول مرة.. محاكمة شخصين بتهمة الانتماء لداعش في اليابان

شباب الإرهابية يبحثون عن فتوى لإباحة الزواج عبر "الفيديو شات"

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

"مكتسبات ثورة يونيو" بقصر ثقافة أبو رماد

"رؤية مصر 2030".. ورشة فنية بثقافة الإسكندرية

"شعبية الأنفوشي" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

"الرخاء والتقدم نتاج الوحدة الوطنية" بثقافة البحر الأحمر

صفحتنا ع الفيس بوك