الصربى نوفاك جوكوفيتش يتأهل لثالث أدوار ويمبلدون للتنس

تأهل الصربي نوفاك جوكوفيتش لثالث أدوار ويمبلدون للتنس، عقب الفوز على الأمريكي دينيس كودلا بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-3 و6-2 و6-2.



وصعد الجنوب أفريقى كيفن أندرسون لنفس الدور على حساب الصربي يانكو تيبسارفيتش ب3 مجموعات مقابل مجموعة بواقع 6-4 و6-7 و6-1 و6-4...أما الكندي فيليكس أوجير أليازيمي فتأهل على حساب الفرنسى كورنتن موتي ب3 محموعات مقابل مجموعة بواقع 6-3 و4-6و6-4 و6-2.



وتأهل الإيطالي توماس فابيانو لنفس الدور على حساب الكرواتى إيفو كارلوفيتش ب3 مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 6-3 و6-7 و6-3 و6-7 و6-4.. والإسباني روبرتو باوتيستا أجوت عقب انسحاب البلجيكى ستيف دارسيس من المباراة حيث كان اللاعب الإسباني متقدما في المجموعة الأولى 6-3 والثانية 6-2 وفى الثالثة 4-2 قبل انسحاب اللاعب البلجيكي.



وعبر الإسباني فرناندو فيرداسكو لنفس الدور عقب إطاحته بالبريطاني كيلي إيدموند بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 4-6 و4-6 و7-6 و6-3 و6-4، والروسى كاران خاشانوف على حساب الاسبانى فيليسيانو لوبيز ب3 مجموعات مقابل مجموعة بواقع 4-6 و6-4 و7-5 و6-4.



وفى منافسات السيدات، صعدت الدنماركية كارولين فوزنياكي لنفس الدور عقب الفوز على الروسية فيرونيكا كودميرتوفا بمجموعتين بواقع 7-6 و6-3.