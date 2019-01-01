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عالم

بعد فوزه بزعامة "العمل".. هل يفي بيرتس بوعده ويطيح بنتنياهو من رئاسة الحكومة؟

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 10:27 م
بيرتس
بيرتس
وكالات
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توعد زعيم حزب "العمل" الإسرائلي عمير بيرتس، بالإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة، في حال تم انتخابه زعيمًا للحزب، وهو ما حصل بالفعل ليفتح باب التكهنات أمام إمكانية تنفيذ تهديده الصريح.

حيث نقلت القناة السابعة العبرية عن بيرتس، اليهودي ذي الأصول المغربية، الأحد الماضي، قوله، "إذا تم انتخابي، فأعدكم أنه لن يكون نتنياهو رئيسًا للوزراء".

وفاز بيريس بزعامة الحزب مجددًا بعدما حصل على نسبة 47% من أصوات الناخبين، حيث شارك حوالي 30 ألفًا من أعضاء حزب العمل بهذه الانتخابات.

ونقلت صحيفة "يدعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، عن بيرتس قوله: "أنوي فعل أي شيء لبناء بديل أيديولوجي لبنيامين نتنياهو، سنعمل حتى تتشكل ولاياتنا الخمسة عشر".

في الوقت ذاته، تسرب للإعلام أنباء عن عقد اجتماع مرتقب بين بيرتس وبيني غانتس زعيم حزب "حاول لافان"، ومنافس نتنياهو الأبرز، من أجل تعزيز حظوظ إسقاط نتنياهو.

ونقل موقع "هيدابروت" العبري عن بيرتس قوله: "سنعزز قوة الحزب وزيادة كتلة يسار الوسط، حتى يمكن استبدال حكومة نتنياهو"، مضيفًا أنه "يعتزم دراسة جميع خيارات التعاون مع الأحزاب الأخرى بما في ذلك الدخول في ائتلاف واحد".
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