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رياضة

"ليكيب" تكشف تفاصيل جديدة عن مصير نيمار مع باريس سان جيرمان

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 10:27 م
نيمار
نيمار
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أعدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرًا عن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، بعنوان "نيمار.. الخداع العظيم".

وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن المناقشات حتى الآن لم تبدأ بصورة رسمية من الأطراف الثلاثة المعنية، وهم نيمار وباريس سان جيرمان وبرشلونة.

وتتابع "ليكيب" عبر تقريرها أن أبطال القصة، هم ناديه باريس سان جيرمان الذي فتح الباب، ونيمار الذي جعل الجميع يعلم بأنه غير سعيد، ووالده الذي يريده أن يرحل، وبرشلونة الوجهة الأقرب للبرازيلي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية أنه من المتوقع عودة نيمار إلى باريس خلال أسبوعين، حيث يستأنف التدريبات مع ناديه لكنه لن يعود ليلعب، ووفقًا لأحد المقربين من البرازيلي، نيمار غير سعيد في باريس.

وتشير الصحيفة إلى أن أحد المقربين من نيمار يؤكد أن باريس سان جيرمان لا يضغط على اللاعب للتراجع عن قرار الرحيل، هو يريد المغادرة والنادي لن يمانع إذا استفاد ماديًا من الصفقة.

ويبدو أن برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد هم الأندية الثلاثة القادرين على ضم نيمار، لكن في الوقت الحالي لم يصل أي عرض رسمي لباريس سان جيرمان.

وأتمت الصحيفة موضحة أن الأمر ما زال غامضًا، برشلونة لديه سقف مالي لن يتجاوزه، لكن ربما يختلف الأمر مع لاعبه السابق.
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