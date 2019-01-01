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رياضة

جدية وتركيز في مران الجزائر الأول استعدادًا لغينيا بدور الـ١٦ لأمم إفريقيا

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 10:27 م
المنتخب الجزائري
المنتخب الجزائري
أ ش أ
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خاض المنتخب الجزائري تدريبات قوية مساء اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت في بداية الاستعداد لمواجهة غينيا يوم الأحد المقبل في دور الـ١٦ ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشارك جميع اللاعبين في التدريبات وظهرت الجدية والتركيز على الجميع، وحرص جمال بلماضي المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين قبل المران للتحدث على أهمية المرحلة المقبلة.

وبدأ منتخب الجزائر مرانه بالجري حول الملعب وأداء تدريبات بدنية.

ووعد رفيق حليش قائد المنتخب الجرائري بأن يقدم لاعبو الخضر كل ما لديهم خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا من أجل حصد اللقب الأفريقي وإسعاد الشعب الجزائري.

وقال حليش على هامش مران الجزائر بملعب بتروسبورت: " قدمنا مستويات قوية بالدور الأول.. وحققنا نتائج إيجابية وخضنا مباريات قوية، وهو ما يجعلنا ندخل مواجهة غينيا بمعنويات مرتفعة".

وأوضح أن مواجهة غينيا صعبة ولكننا نعلم في نفس الوقت لا بديل أمام منتخب الجزائر عن الفوز ومواصلة مشواره نحو حصد اللقب، وليس لدينا أي أزمات تعيقنا من تحقيق هدفنا.

من جهته، قال رايس مبولحي حارس مرمى منتخب الجزائر إن منتخب بلاده قدم مستوى طيب خلال مشاركته في الدور الأول لأمم أفريقيا وتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات والفوز على منتخبات قوية مثل السنغال.

وأوضح مبولحي أن القادم أصعب لنا في المنافسات، ونأمل أن بالوصول بعيدا بالكان، والتتويج باللقب.

وشدد مبولحي على أن الجميع جاهز للمشاركة وتقديم الدور المطلوب منه وهو ما ظهر في المباراة الماضية أمام تنزانيا التي لعبناها بعدد كبير من البدلاء والجميع ظهر بشكل مميز.
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