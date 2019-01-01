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رياضة

العرض السادس.. فنربخشة يجدد اهتمامه بتريزيجيه

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 10:26 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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يبدو أنّ جناح منتخب مصر "محمود حسن تريزيجيه" ولاعب قاسم باشا التركي، سيشعل الصراع بين العديد من الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات الصيفي، في ظل رغبة أكثر من نادٍ في التعاقد معه.

"تريزيجيه" ظهر بشكل جيد في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، المُقامة في مصر، حيث أحرز هدف في المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي بطريقة رائعة؛ وصنع آخر في مواجهة الكونغو الديموقراطية بعد مراوغة رائعة لدفاع الفهود، وحصل على جائزة رجل المباراة؛ وتواجد كذلك ضمن التشكيل المثالي من كاف.

وبحسب شبكة "milliyet" التركية، فإن نادي فناربخشة التركي، يجهز عرضًا لقاسم باشا من أجل الحصول على خدمات ذو الـ24" ربيعًا.

اهتمام فناربخشة بـ"تريزيجيه" ليس جديدًا حيث حاول النادي ضمه في يناير الماضي، لكن قاسم باشا تمسك ببقائه؛ وحاول النادي ضمه هذا الصيف، ثم تراجع، قِبل أنّ يجدد اهتمامه به مرة أخرى بعد تألقه في الأمم الإفريقية.

يبدو أنّ جناح منتخب مصر "محمود حسن تريزيجيه" ولاعب قاسم باشا التركي، سيشعل الصراع بين العديد من الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات الصيفي، في ظل رغبة أكثر من نادٍ في التعاقد معه.

"تريزيجيه" ظهر بشكل جيد في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، المُقامة في مصر، حيث أحرز هدف في المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي بطريقة رائعة؛ وصنع آخر في مواجهة الكونغو الديموقراطية بعد مراوغة رائعة لدفاع الفهود، وحصل على جائزة رجل المباراة؛ وتواجد كذلك ضمن التشكيل المثالي من كاف.

وبحسب شبكة "milliyet" التركية، فإن نادي فناربخشة التركي، يجهز عرضًا لقاسم باشا من أجل الحصول على خدمات ذو الـ24" ربيعًا.

اهتمام فناربخشة بـ"تريزيجيه" ليس جديدًا حيث حاول النادي ضمه في يناير الماضي، لكن قاسم باشا تمسك ببقائه؛ وحاول النادي ضمه هذا الصيف، ثم تراجع، قِبل أنّ يجدد اهتمامه به مرة أخرى بعد تألقه في الأمم الإفريقية.

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