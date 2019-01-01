بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

أصيب منذ قليل 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 35 في منطقة أولاد مرعي غرب مطروح، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "محمود عبد الكريم عبد الناصر 22 سنة، مصاب باشتباه كسر بالرسغ الأيمن وكدمة شديدة بالرقبة وجروح متفرقة بالجسم، وحسين خوير منصور 20 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وجروح متفرقة بالجسم، وأحمد باسط قدورة 22 سنة، مصاب باشتباه كسر بالحوض وجروح بالوجه والجسم، وأحمد بدر عثمان، 21 سنة، مصاب بكسر في الفخذ، ومحمود عبدالكريم 22 سنة مصاب بكسر في اليد اليمني".



وأكد الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة في مطروح، أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام، وتلقوا العلاج فور وصولهم.