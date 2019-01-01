"رؤية مصر 2030".. ورشة فنية بثقافة الإسكندرية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية ورشة فنية لتصميم جدارية بعنوان "رؤية مصر 2030" بمدرسة رياض الإعدادية للبنين، وتم تصميم الجدارية باستخدام ورق الكانسون الملون، والبورو وألوان الشمع وخامات البيئة المختلفة، وذلك ضمن نشاط ثقافة الطفل بالفرع بالتعاون مع مكتبة النزهة وإدارة شرق التعليمية، تلا ذلك ورشة رسم تصميم ابتكاري عن الأهرامات.



وأقيمت ورشة لتعليم أساسيات الرسم بقصر ثقافة الأنفوشي، كما أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة تصميم لوحات تعبر عن مظاهر الاحتفال بكأس الأمم الإفريقية بمرسم الطفل، إلى جانب تنفيذ ورشة أقيمت بمرسم الفنون التشكيلية، بينما نفذ بيت ثقافة رشدي ورشة بعنوان "شط إسكندرية" تضمنت تصميم لوحات عن الشواطئ بمرسم المواهب.