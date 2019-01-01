"شعبية الأنفوشي" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بقصر ثقافة الأنفوشي بفرع الإسكندرية، حيث أحيت الحفل فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، قدمت خلاله عددا من التابلوهات بالأعلام والأغاني الوطنية وسط تفاعل الحضور، إلى جانب العروض المتميزة للفرقة منها "النوة، السبوع، الإسكندراني، وإفريقيا"، وذلك بمناسبة بطولة كأس الأمم الإفريقية.



كما نظم القصر معرضا فنيا بعنوان "سكندريات" تضمن مجموعة من اللوحات في مجالات الرسم، التصوير الفوتوغرافي والزيتي تعبر عن القارة السمراء وبعض الأماكن السياحية بالثغر.



وبدأ قسم التمكين الثقافي بالفرع ورشة كولاج لذوي الاحتياجات الخاصة بالنادي الأوليمبي، تضمنت تصميم أشكال فنية متنوعة باستخدام البورو جليتر وعصا الآيس كريم، والتى تستمر حتى 7 يوليو الجاري.